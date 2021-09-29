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Гражданин России погиб на востоке КНР в результате утечки газа на судне

Инцидент произошел 27 сентября на зарегистрированном в Панаме судне, стоявшем у одного из причалов уезда Дайшань

ШАНХАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Одним из погибших в результате утечки углекислого газа на иностранном судне в восточной китайской провинции Чжэцзян оказался гражданин РФ. Соответствующую информацию подтвердили в среду корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

Инцидент произошел вечером 27 сентября на зарегистрированном в Панаме судне, стоявшем у одного из причалов уезда Дайшань, который находится на острове Сяньдао в районе группы островов Чжоушань. В СМИ сообщалось, что экипаж иностранного судна проводил проверку системы противопожарной безопасности перед отплытием. В результате допущенных технических нарушений произошла утечка углекислого газа в пассажирский отсек.

ЧП привело к гибели трех человек, еще двое пострадали и находятся на лечении. Погибший россиянин находился на борту судна в качестве технического специалиста. Расследование инцидента продолжается.

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