Оправданного ранее экс-министра Башкирии приговорили к трем годам условно

УФА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-премьер - министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев приговорен к трем годам условного лишения свободы по делу о превышении полномочий после обжалования оправдательного приговора прокуратурой. Также ему назначен испытательный срок на три года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно к отбытию определить три года лишения свободы, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года", - зачитала приговор судья.

Гурьеву запрещено менять место жительства без уведомления. Отмечается, что суд снял арест, наложенный на его имущество (земельный участок площадью 1 119 кв. м, машино-место площадью 17 кв. м, квартира площадью 121 кв. м и автомобиль BMW).

Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщила, что будет обжаловать приговор Гурьеву, ведомство считает приговор чрезмерно мягким. "Суд переквалифицировал его действия, исключив квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий. Обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях. <...> Прокуратура не согласна с переквалификацией действий подсудимого, а также с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, намерена обжаловать приговор", - говорится в сообщении.

Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) при распоряжении земельными участками в Уфе, следствие оценило ущерб от его действий на сумму более 26 млн рублей. Чиновник был оправдан в конце ноября 2020 года решением Кировского районного суда Уфы. Гособвинитель просил назначить ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Прокуратура обжаловала приговор.

Евгений Гурьев в период с 2014 по 2016 год был министром земельных и имущественных отношений Башкирии, а с 2016 по 2018 год также занимал пост вице-премьера региона.