Что известно об аресте основателя Group-IB Ильи Сачкова

Основатель и гендиректор работающей в сфере кибербезопасности компании Group-IB Илья Сачков был арестован в Москве по подозрению в государственной измене. Об аресте бизнесмена стало известно после сообщений об "оперативных мероприятиях" в столичном офисе одного из самых известных игроков на отечественном IT-рынке.

ТАСС собрал ключевую информацию о деле Сачкова на данный момент.

Уголовное дело

28 сентября в московской штаб-квартире Group-IB прошли "оперативные мероприятия". В пресс-службе компании подтвердили сам факт, но заявили, что не располагают информацией о причинах.

В Group-IB заявили, что компания работает в штатном режиме, ее топ-менеджмент и юристы занимаются прояснением ситуации.

Утром 29 сентября стало известно, что накануне Лефортовский суд Москвы арестовал гендиректора Group-IB Илью Сачкова на два месяца по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ, предполагающая до 20 лет лишения свободы).

Материалы дела против Сачкова засекречены. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что предприниматель не признает вину в государственной измене и сотрудничестве с иностранными разведками.

Реакция

В Кремле осведомлены об аресте основателя Group-IB, но не располагают деталями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, дело не имеет отношения к инвестиционному климату в стране и в Кремле не опасаются, что другие IT-компании перестанут сотрудничать с государственными органами.

Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов попросил следствие "объясниться" в связи с делом Сачкова. В противном случае, считает он, по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности "будет нанесен критический удар".

В МГТУ им. Баумана, где преподавал Сачков, заявили, что его арест не связан с деятельностью в вузе. В пресс-службе университета подчеркнули, что он не занимался в учебном заведении никакой "научной деятельностью".

Об Илье Сачкове

Илья Сачков родился в Москве в 1986 году.

В 2003 году он основал компанию Group-IB - один из ведущих разработчиков решений в сфере кибербезопасности. Вскоре компания стала работать с крупными заказчиками, в том числе зарубежными. В частности, с 2007 года начала сотрудничать с Microsoft. Однако свою компанию Илья Сачков зарегистрировал только в 2008 году как ООО "Группа информационной безопасности", став ее генеральным директором. В том же году он некоторое время параллельно работал менеджером по информационной безопасности российского оператора связи "Арктел".

В 2009 году Сачков окончил с отличием факультет информатики и систем управления Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

В 2010 году Сачкову удалось привлечь в свою компанию частных инвесторов (Александра Чачаву, совладельца компании Leta, занимающейся реализацией антивирусного программного обеспечения), благодаря чему Group-IB открыла филиалы в Сингапуре и в США.

В 2016 году Forbes включил Сачкова в список самых перспективных предпринимателей до 30 лет в категории Enterprise Tech.

С 2017 года Сачков по совместительству является доцентом кафедры "Информационная безопасность" МГТУ им. Баумана.

В 2019 году стал победителем премии "Немалый бизнес" в номинации "Инновационный прорыв" (премия учреждена при поддержке уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и Минэкономразвития РФ).

Осенью 2019 года Сачков был доставлен в полицию после инцидента с таксистом возле отеля Four Seasons в центре Москвы. По данным полицейских, предприниматель потребовал от одного из водителей немедленно уехать, а в ответ на отказ распылил газ с помощью механического распылителя "Удар". В Group-IB тогда объяснили действия бизнесмена самообороной.

В июле 2020 Сачков стал одним из сопредседателей Партии роста (председатель - Борис Титов). Также является членом федерального политсовета этой политической организации. В выборах в Госдуму РФ в 2021 году не участвовал.

Входит в экспертные комитеты Думы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ, является доцентом кафедры информационной безопасности в МГТУ им. Баумана.

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