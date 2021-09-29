Подростка, пропавшего под Тверью в ноябре 2020 года, нашли мертвым

ТАСС. 29 сентября. Тело 16-летнего подростка, без вести пропавшего в Тверской области в конце ноября 2020 года, обнаружили в лесу вблизи Осташковского городского округа. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В лесном массиве Осташковского городского округа обнаружено скелетированное тело пропавшего подростка, он опознан. Останки человека представилось возможным установить при выполнении осмотра местности с использованием вертолета под управлением экипажа ГУ МЧС России по Тверской области", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что в поисковой операции принимали участие следственно-оперативная группа и криминалисты следственного управления, сотрудники областного ГУ МЧС России и УМВД. "Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

Подросток в ночь на 22 ноября 2020 года находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении города Осташкова и пропал без вести. По данному факту следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").