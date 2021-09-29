В офисах Group-IB в Петербурге идут обыски по делу основателя компании Сачкова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисах компании Group-IB, основатель которой Илья Сачков арестован в Москве по подозрению в госизмене, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Обыски проводятся в офисах компании в Санкт-Петербурге, которые связаны с делом о госизмене в отношении ее основателя. Оперативники изымают все документы, представляющие интерес для следствия", - сказал собеседник агентства.

Ранее следственные действия прошли в Москве.