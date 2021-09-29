Полиция задерживает причастных к организации несанкционированных акций КПРФ в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят мероприятия, направленные на задержание причастных к организации незаконных акций КПРФ в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В связи с заявлениями представителей Коммунистической партии Российской Федерации, опубликованными в средствах массовой информации, ГУ МВД России по Москве официально разъясняет, что сотрудниками столичной полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Москвы 20 и 25 сентября 2021 года", - сказали в пресс-службе.

В московской полиции расценили заявление КПРФ как попытку политизировать законные действия полицейских.