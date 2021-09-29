МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе компании в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Group-IB.

"У Group-IB нет и не было офиса в Петербурге, это фейк", - отметили в пресс-службе.

Источник ТАСС ранее сообщил, что обыски идут в Петербурге в офисах, связанных с Сачковым, по делу о госизмене. По его словам, оперативники изымают необходимую документацию, представляющую интерес для следствия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что накануне в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. В ее пресс-службе уточнили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. В компании отметили, что не владеют информацией о причинах проводимых следственных мероприятий. В среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова по подозрению в госизмене.