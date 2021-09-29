{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Вологодской области

В УМВД отметили, что он был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений

ВОЛОГДА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который во вторник устроил стрельбу в поселке Вохтога в Вологодской области, ранил мужчину и застрелил женщину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"Сегодня около 14:40 мск сотрудники ГИБДД и уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Вохтоге, его поиски не прекращались со вчера. Он шел пешком по одной из дорог. Сейчас его везут в Грязовецкий отдел полиции", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

Задержанный мужчина 1967 года рождения ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, добавили в УМВД.

Теги
РоссияВологодская область
В ГУ МВД расценили заявление КПРФ как попытку политизировать законные действия полицейских
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "уголовным преступлением" ситуацию с блокированием сотрудниками полиции приемной Мельникова
В ГУ МВД расценили заявление КПРФ как попытку политизировать законные действия полицейских
Читать полностью