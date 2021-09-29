Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Вологодской области

ВОЛОГДА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который во вторник устроил стрельбу в поселке Вохтога в Вологодской области, ранил мужчину и застрелил женщину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"Сегодня около 14:40 мск сотрудники ГИБДД и уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Вохтоге, его поиски не прекращались со вчера. Он шел пешком по одной из дорог. Сейчас его везут в Грязовецкий отдел полиции", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

Задержанный мужчина 1967 года рождения ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, добавили в УМВД.