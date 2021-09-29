Свердловский омбудсмен обратилась к прокурору РВСН после смерти солдата на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к военному прокурору Ракетных войск стратегического назначения генерал-майору юстиции Андрею Попову с просьбой разобраться в противоречивости данных вокруг смерти 20-летнего военнослужащего Екатеринбургского гарнизона.

"Меня беспокоит противоречивость информации, поступающей оттуда. То солдат сбежал, то он отстал, непонятно вот это все. Эти противоречивые показания и общественность волнуют. Мы должны четко услышать, что случилось, почему случилась такая трагедия. Об этом написали обращение от моего имени [военному] прокурору [Ракетных войск стратегического назначения генерал-майору юстиции Андрею] Попову", - сообщила омбудсмен ТАСС в среду.

Она добавила, что сейчас в части работает московская проверочная комиссия из военных следователей и прокуроров. Соединение, по ее словам, числится на хорошем счету, никаких обращений о нарушениях прав оттуда не поступало.

В воинской части за последние несколько дней погибли два солдата. Один был найден в лесу. Он заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Солдат погиб от удара током, когда забрался на опору ЛЭП, чтобы осмотреться. Второй военнослужащий покончил с собой перед тем, как заступить в наряд.

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