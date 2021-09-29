Экс-полицейский в Петербурге создал преступное сообщество по уклонению от уплаты налогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Петербурге по факту создания экс-полицейским преступного сообщества по уклонению от налогов. Участники группировки изготовили поддельные документы на сумму 150 млрд рублей. Проходят обыски. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший сотрудник полиции в Петербурге создал и осуществлял руководство преступным сообществом, в состав которого также входил адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области. Соучастники, используя подконтрольные коммерческие структуры, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготавливали поддельную бухгалтерскую документацию, в дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 млн рублей.

В пресс-службе также отметили, что фигуранты дела изготовили подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях на сумму 150 млрд рублей. Главарь банды уже ранее был судим за мошенничество.

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Москве следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии осуществляется более 60 обысков. В пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что в ходе следственных действий изъяты денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей, подложные документы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, банковские карты, печати более 50 фиктивных организаций, драгоценности, ювелирные изделия, обнаружено неучтенное оружие и боеприпасы.

В настоящий момент планируется задержание организаторов и участников преступного сообщества, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.