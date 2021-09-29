На Кубани мужчина, пытавшийся похитить металл, убил двух пенсионеров и сжег их дом

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи на Кубани установили подозреваемого по делу об убийстве семейной пары пенсионеров. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

Накануне в станице Ирклиевской в Выселковском районе на Кубани произошел пожар в частном доме, при тушении были обнаружены тела погибших, 79-летнего хозяина домовладения и его 81-летней супруги. Имелись признаки насильственной смерти, было возбуждено уголовное дело.

"В кратчайший срок удалось установить лицо, совершившее преступление, им оказался 36-летний сосед погибших. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Со слов фигуранта, он перелез через забор соседского участка, чтобы похитить металл, увидев злоумышленника, на улицу вышел пожилой хозяин дома. Во время возникшей ссоры подозреваемый нанес пожилому человеку не менее семи ударов ножом по различным частям тела, убив его", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после этого подозреваемый, по предварительным данным, также совершил убийство жены хозяина дома, поместил их тела в дом и поджег его. По данным краевого следственного управления, следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого на время предварительного следствия.