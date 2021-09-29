Один человек погиб после взрыва газа во время ремонтных работ во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал из-за хлопка газа во время ремонтных работ во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В результате проведения земляных работ была повреждена газовая труба. Произошел хлопок газа с последующим горением", - говорится в сообщении.

Один человек погиб (1963 года рождения), пострадавший 1971 года рождения госпитализирован.

По прибытии пожарных подразделений горение ликвидировали. Газовая служба устраняет утечку на месте аварии. Расположенные рядом здания не пострадали. По данным газовой службы, отключенных от газа домов нет.

Прокуратура республики организовала проверку после случившегося.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - сообщили в пресс-службе ведомства.