Карантин по бешенству объявили в городе Великие Луки Псковской области

ТАСС, 29 сентября. Карантин по бешенству ввели в городе Великие Луки Псковской области. Эпизоотический очаг выявили на личном подворье на территории населенного пункта, говорится в указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству: на территории эпизоотического очага: личного подворья гражданки Марковой Дарьи Юрьевны в городе Великий Луки <…>, а также на территории неблагополучного пункта: муниципальное образование "Город Великий Луки", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте правительства региона.

На территории личного хозяйства введен запрет на лечение больных восприимчивых животных. Кроме того, подворье запрещается посещать посторонним лицам, кроме персонала и специалистов, которые будут участвовать в ликвидации очага, а также людей, который живут здесь. В Великих Луках на время карантина не позволяется проводить ярмарки, выставки, связанные с перемещением восприимчивых животных, их вывоз, а также совершать их отлов для зоопарков.

"Ограничительные мероприятия (карантин) устанавливаются на срок 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами", - уточняется в документе.