Источник: следствие вменяет Сачкову передачу за рубеж секретов в сфере кибербезопасности

ТАСС, 29 сентября. Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, по данным следствия, работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следствие подозревает Сачкова в передаче иностранным спецслужбам данных, которые составляют гостайну в области кибербезопасности в России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "работодателями" Сачкова могут быть спецслужбы нескольких стран, которые в интересах следствия не уточняются. "К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ", - добавил источник.

Как уточняет собеседник агентства, Сачков помещен в изолятор временного содержания на Петровке в Москве, с ним проводятся следственные действия.

"Позже его отправят в СИЗО "Лефортово", где сначала поместят на карантин, а позже переведут в общую камеру. Ему подберут соседа, исходя из его характера и психологической совместимости", - рассказал он.