Жители дома на Ставрополье, где взорвался газ, возвращаются в квартиры

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Жильцы дома в городе Изобильном Ставропольского края, где в понедельник произошел взрыв газа, начинаются возвращаться в свои квартиры. Об этом в субботу сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства края Романом Марченко. <…> Обсуждена ситуация в Изобильном, связанная с происшествием с газом в одном из многоквартирных домов. Пострадало 14 квартир, в которых проживают 32 человека. С сегодняшнего дня они начинают возвращаться в свое жилье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пострадавших квартирах производится замена окон, установка новых дверей. Губернатор также поручил за счет бюджета оказать помощь в ремонте.

"У нас уже есть опыт такой работы: личное и общедомовое имущество пострадавших должно быть отремонтировано, мы не должны оставить людей один на один с их проблемами", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

На улице Ленина в Изобильном 27 сентября произошел хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Пожара не последовало, были выбиты стекла и повреждены межкомнатные перекрытия. Пострадал один человек, еще 30 были эвакуированы.