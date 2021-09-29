В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6

АФИНЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 было зарегистрировано в Греции в среду. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, толчки зарегистрированы в 14:54 (местное время совпадает с московским). Эпицентр располагался в 40 км от города Ираклион (население около 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Как ранее сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, за последние сутки на территории Греции было зафиксировано более десяти подземных толчков магнитудой от 2,7 до 3,4.

27 сентября вблизи острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,8. Как сообщало Афинско-Македонское агентство новостей, в результате один человек погиб, девять получили ранения.