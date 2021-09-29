Экс-схимонаху Сергию предъявили обвинение по статье об экстремизме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Экс-схимонаху Сергию (Николаю Романову) предъявлено обвинение по статье об экстремизме в составе организованной группы, сообщил ТАСС в среду его адвокат Павел Бабиков.

"Да, подтверждаю, обвинение предъявлено по части 2 статьи 282 [УК РФ], скажу проще, экстремизм в составе организованной группы", - сказал Бабиков.

По словам адвоката, его подзащитному инкриминируют возбуждение ненависти в отношении иудеев, мусульман и католиков во время проповедей в тот период, когда он был священником.

Другое уголовное дело Романова, обвиняемого по трем статьям УК РФ ("Самоуправство", "Склонение к самоубийству" и "Нарушение права на свободу вероисповедания"), рассматривает Измайловский суд Москвы.

Церковный суд 10 сентября 2020 года отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение. В пресс-службе Следственного комитета РФ подтвердили, что уголовное дело в отношении схимонаха Сергия направлено в суд. В СК отметили, что несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства.