Экс-замглавы Минпросвещения Ракову допрашивают по делу о мошенничестве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи допрашивают экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время следователи ведут допрос Раковой по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения РФ", - сказал собеседник агентства.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".

В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что претензии правоохранительных органов к бывшему заместителю главы Минпросвещения не имеют отношения к деятельности Сбербанка.