Во Владимире второй участник акции 23 января получил реальный срок за удар полицейского

ВЛАДИМИР, 29 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владимира приговорил участника несогласованной акции 23 января Валерия Лаврова к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении за умышленный удар полицейского. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор в отношении Л., применившего насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - сообщили в суде.

Суд установил, что 23 января Валерий Лавров находился на Театральной площади Владимира, где собирались участники несогласованной акции. Мужчина нанес умышленный удар рукой в грудь полицейскому, который находился при исполнении должностных обязанностей. Приговор в законную силу не вступил.

В марте 2021 года Ленинский районный суд Владимира также приговорил жителя ЗАТО Радужный к трем годам колонии общего режима за то, что мужчина распылил баллончик с газо-перцовой смесью в полицейского в ходе несогласованной акции 23 января 2021 года.