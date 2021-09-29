В Ленобласти черному копателю оторвало пальцы на руках при взрыве боеприпаса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Мужчине, который, по предварительной информации, является черным копателем, оторвало пальцы на руках, также он получил многочисленные травмы при взрыве боеприпаса в поселке Перово Выборгского района Ленинградской области в среду днем. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Мужчина, предварительно, черный копатель, у него в руках подорвался боеприпас, вследствие чего ему оторвало пальцы на обеих руках, также он получил различные травмы и переломы. На данный момент он госпитализирован", - рассказали в экстренных службах.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, специалисты-взрывотехники ОМОНа выехали в поселок Перово для осмотра места происшествия на предмет обнаружения других взрывоопасных предметов. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Правоохранительные органы и экстренные службы обследуют территорию и устанавливают все детали произошедшего, ведется проверка.