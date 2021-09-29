Экс-министр транспорта Карелии не признал вину по делу о взяточничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов не признал своей вины по делу о получении взяток в особо крупном размере, назвав себя жертвой оговора. Об этом он заявил в среду в Петрозаводском городском суде.

"С обвинением я не согласен, вину в инкриминируемых мне преступлениях я не признаю в связи с тем, что данное преступление я не совершал. Я считаю, что в данном случае являюсь жертвой оговора", - ответил он на вопрос судьи, признает ли себя виновным.

По версии прокуратуры, бывшему руководителю регионального ведомства инкриминируют два эпизода получения взятки в особо крупном размере. В 2019 году бывший замдиректора аэропорта Петрозаводск Игорь Волчек предложил Кайдалову вступить с ним в сговор, сообщив, что договорился с субподрядчиком ООО "АСГК", работавшим на строительстве петрозаводского аэропорта. Предполагалось, что за 3 млн рублей компании будет обеспечено финансирование и беспрепятственная приемка работ. Кайдалов, по версии обвинения, согласился и должен был отвечать за финансирование и приемку объектов, а также для конспирации обеспечивать защиту и общее покровительство по службе Волчека.

В конце 2019 года в Санкт-Петербурге Волчек получил взятку в размере 1 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей передал затем Кайдалову. Средствами они распорядились по своему усмотрению. Второй эпизод связан с преступным планом получить сумму более 1 млн рублей за необоснованные преференции при проведении аукциона по выбору подрядчика для строительства в аэропорту Петрозаводска площадки для спецтранспорта. Волчек договорился с руководителем ООО "СК Петроград" Сергеем Фурсовым, который согласился заплатить деньги за помощь при определении победителя на торгах за госконтракт. Для этого в документацию о конкурсе было внесено спецтребование - членство в саморегулируемой организации в области строительства, которым обладала строительная компания.

В качестве первой части взятки Фурсов передал Волчеку 800 тыс. рублей из оговоренных 1,5 млн рублей. Из полученной суммы бывший замдиректора аэропорта должен был отдать Кайдалову 350 тыс. рублей. Эти деньги в феврале 2020 года он лично передал ему в туалете одного из торговых центров Петрозаводска, рассказала представитель гособвинения.

Ранее сообщалось, что Кайдалов и Волчек были задержаны и арестованы в феврале прошлого года. Петрозаводский суд уже вынес приговор в отношении второго участника дела. Волчек свою вину признал, с учетом наличия досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима и штрафа в размере 7 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в течение шести лет.