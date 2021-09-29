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В Хабаровском крае потушили пожар у поселения на склонах Мяо-Чана

Итоговая площадь возгорания составила 75 га

ХАБАРОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на склонах хребта Мяо-Чан у поселка Горный в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Пожар в окрестностях поселка Горный в Солнечном районе, который тушили с прошлой субботы, полностью ликвидирован", - говорится в распространенном релизе.

Пожар обнаружили на склонах сопки в 3 км севернее Горного, где проживают около 1,3 тыс. человек. Очаг находился в 20-м квартале Солнечного лесничества. Недалеко от этого места расположен памятник природы - оползневое озеро Амут. Активисты в соцсетях сообщали, что пожар в опасной близости от озера.

В сообщении правительства края уточняется, что итоговая площадь возгорания составила 75 га. Из них 30 га заняли контролируемые отжиги. Пожар тушили 43 человека из трех авиапожарных отделений: амурского, комсомольского и тамбовского. Помимо этого было задействовано семь единиц техники, включая два бульдозера, которые полностью опахали территорию пожара, создав минполосу.

Сейчас на месте пожара остается несколько дым-точек, которые не представляют опасности. За ними наблюдают.

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