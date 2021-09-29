В СК подтвердили задержание главы района в Смоленской области

ТАСС, 29 сентября. Следователи задержали главу Гагаринского района Смоленской области Романа Журавлева в рамках расследования ранее возбужденных уголовных дел, связанных с нерасселенными аварийными домами. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня следователями СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области глава района задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что задержание Журавлева связано с расследованием уголовных дел, которые были возбуждены по жалобам граждан, проживающих в нескольких аварийных домах в городе Гагарине. В отношении Журавлева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба регионального отделения "Единой России" сообщила, что Журавлев является секретарем Гагаринского местного отделения, в связи с его задержанием в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о приостановлении его членства в партии.

Летом 2021 года жители домов № 2 по улице Советская Набережная и №93 по улице Гжатская в Гагарине, признанных аварийными в 2017 году, пожаловались на условия проживания. Следователи, предварительно, установили, что с января 2017 по декабрь 2020 года чиновники администрации и Пенсионного фонда принимали решения о направлении средств материнского капитала ряда граждан на приобретение жилых помещений в доме №2 по ул. Советская Набережная, которые фактически находятся в аварийном состоянии. Управляющая компания с января 2018 по май 2021 года не обеспечила проведение качественного текущего ремонта указанных жилых домов, что привело к ухудшению их технического состояния.

Как сообщалось, по данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность) в отношении должностных лиц администрации Гагаринского района, по ходатайству следователей суд арестовал начальника управления по строительству и ЖКХ. В отношении работников управления Пенсионного фонда России в Гагаринском районе дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") возбуждено в отношении управляющей компании, которая отвечает за обслуживание домов. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.