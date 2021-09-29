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Автомобиль загорелся в Октябрьском тоннеле Садового кольца в Москве

Движение на Садовом кольце осуществляется в обычном режиме

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель в Москве затруднено из-за возгорания автомобиля. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта

"На внешней стороне Октябрьского тоннеля Садового кольца загорелся автомобиль. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

"Движение по внутренней стороне Садового кольца восстановлено по всем полосам", - сообщается в Telegram.

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