Политолог Кагарлицкий сообщил о своем задержании

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Преподаватель и политолог Борис Кагарлицкий сообщил о своем задержании полицейскими из-за поста в Facebook с призывами к участию в митинге.

"Меня задержали у дверей Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), где я должен был прочитать лекцию о Марксе. Я нахожусь в отделении полиции района "Аэропорт". В отношении меня составляют протокол", - сказал Кагарлицкий ТАСС.

Он связал свое задержание с публикацией поста в Facebook с призывами выйти на акцию и подчеркнул, что не считает себя виновным в каком-либо правонарушении.

По его словам, сотрудники полиции ведут себя по отношению к нему корректно. "В любом случае, если протокол в отношении меня будет составлен, я буду это обжаловать", - заключил он.

Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. С 1994 по 2002 год работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН (ИСП РАН). Позже стал директором Института проблем глобализации, после его разделения в 2006 году возглавил Институт глобализации и социальных движений (ИГСО), который впоследствии был признан иноагентом.

В настоящий момент Кагарлицкий - преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук.