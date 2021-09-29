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В аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу терминала и угрожает спрыгнуть

По словам источника ТАСС, согласно предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мужчина забрался под крышу терминала в московском аэропорту Внуково и угрожает спрыгнуть. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Под потолок в терминале "А" московского аэропорта Внуково забрался мужчина и угрожает спрыгнуть. На месте происшествия находятся правоохранительные органы и спасатели", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства в связи с инцидентом. "Проверку поручено провести московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила ТАСС представитель ведомства Екатерина Короткова.

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