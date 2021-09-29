В Сочи возбудили дело о мошенничестве с землей на территории национального парка

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве по подозрению в махинациях с земельными участками на территории Сочинского национального парка, сообщили в пресс-службе организации.

"ФГБУ "Сочинский национальный парк" на местном уровне выступил инициатором назначения и проведения проверки <...> Ее результаты послужили основанием для возбуждения 21 сентября 2021 года уголовного дела следователем следственной части Следственного управления УВД по г. Сочи ГУВД МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы нацпарка, неизвестные лица, используя подложные документы, с 1998 года незаконно приобрели право собственности на множество земельных участков. На данный момент в Сочинском национальном парке изъята документация, связанная с землей, однако к сотрудникам нацпарка следствие не имеет претензий.