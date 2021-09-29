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Иностранца, залезшего под потолок в терминале аэропорта Внуково, задержали

Мужчину доставили в отдел полиции

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мужчина, залезший под потолок терминала в московском аэропорту Внуково, оказался иностранцем. Он задержан и передан сотрудникам полиции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина, который, по предварительной информации, является гражданином Кубы, залезший под потолок в терминале "А" аэропорта Внуково, в настоящее время задержан и передан сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Свой поступок он объяснил тем, что в аэропорту находится несколько дней, а обратный рейс, билет на который не удалось обменять, состоится только 3 октября, и мужчина решил таким образом привлечь к себе внимание.

Ранее во Внуково мужчина забрался под крышу терминала и угрожал спрыгнуть. Мужчина, по предварительной информации, находится в состоянии опьянения.

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