Полицейские изъяли на Камчатке из незаконного оборота более тонны красной икры

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково на Камчатке остановили внедорожник, где обнаружили и изъяли из незаконного оборота более тонны красной икры стоимостью свыше 34 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ночное время на автодороге Петропавловск-Камчатский - Мильково сотрудники Госавтоинспекции в результате погони остановили внедорожник, водитель которого игнорировал их законные требования об остановке и пытался скрыться. При осмотре в кузове автомобиля полицейские обнаружили красную икру-сырец массой более 1 200 кг", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что водитель внедорожника вместе со своим знакомым купил икру в Усть-Большерецком районе с целью переработки и дальнейшего сбыта. Стоимость изъятого составила более 34 млн рублей.

По жтому факту возбудили уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 2 ст. 175 УК РФ).