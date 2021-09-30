В Иркутской области осудили 12 членов банды, распространявшей наркотики

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к лишению свободы на сроки от семи до 18 лет 12 участников преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Нижнеилимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 жителей региона. <…> Суд установил, что в 2017 году 60-летняя подсудимая в целях сбыта наркотических средств создала преступное сообщество из двух обособленных групп, в которое вовлекла шесть членов семьи и семь жителей региона. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил организатора сообщества к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, соучастников - к лишению свободы на сроки от 7 до 17 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.

Участники группы приобретали крупные партии наркотиков в Братске, расфасовывали их и продавали. В зависимости от роли каждого их признали виновными в организации и участии в преступном сообществе, незаконном сбыте наркотических средств, покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, всего задержали 14 участников преступного сообщества. Двух фигурантов, заключивших со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в 2019 году приговорили к семи и восьми годам и шести месяцам лишения свободы.