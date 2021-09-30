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В Оренбуржье возбудили уголовное дело в связи с убийством трех человек

Тела с признаками насильственной смерти обнаружили при пожаре
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 30 сентября. Следователи в Оренбургской области возбудили уголовное дело об убийстве трех человек, тела которых обнаружили с признаками насильственной смерти на месте пожара в квартире дома в городе Гае. Об этом сообщается в четверг на сайте СУ СК России по региону.

"По результатам проверки сообщения о насильственной смерти трех человек возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Установлено, что 30 сентября 2021 года 04:45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

На месте происшествия ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия.

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