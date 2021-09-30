На месте пожара в нежилом доме в Уфе обнаружили тело погибшего

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело погибшего при разборе завалов многоквартирного нежилого дома в Уфе, который загорелся на площади 700 кв. м. Личность погибшего устанавливается, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в четверг.

"В ходе разбора места пожара в 07:38 (05:38 мск) обнаружены фрагменты тела погибшего, личность устанавливается" - говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул вечером 29 сентября в Ленинском районе Уфы в расселенном деревянном двухэтажном многоквартирном доме. Открытое горение ликвидировали, идет проливка и разбор конструкций.