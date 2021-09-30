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В Приангарье чиновницу из Тулуна подозревают в превышении полномочий и подлоге

Она подписала акты о приемке работ по утилизации мусора специализированным полигоном, не имея сведений о выполнении работ

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении чиновницы администрации города Тулуна по подозрению в превышении полномочий и служебном подлоге, ущерб бюджету от которых составил 1,7 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по строительству и благоустройству города комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году чиновница согласовала документы с заведомо ложными сведениями, которые внесла самостоятельно, о выполнении подрядчиком работ по приемке и утилизации мусора специализированным полигоном. Фактически она не имела сведений о выполнении работ, однако подписала акты о приемке, после чего подрядчику была произведена оплата на сумму 1,7 млн рублей.

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РоссияИркутская область
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