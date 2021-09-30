В Уфе нетрезвый таксист после ДТП нанес ножевые ранения двоим мужчинам

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Нетрезвый водитель такси и его пассажир напали с ножом на другого автовладельца после ДТП в Уфе, ранения получили два человека. Злоумышленников задержали, возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии в четверг.

"Около одиннадцати часов вечера [в среду] в Уфе на улице братьев Кадомцевых произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Веста" с окраской службы такси под управлением 42-летнего уфимца, и стоящей Kia Optima ("Киа оптима"). В ходе разбирательства между участниками ДТП произошел конфликт, в котором водитель "Весты" и его 38-летний пассажир напали на водителя иномарки, таксист ударил его ножом. Находившиеся неподалеку двое мужчин попытались помешать этому, тогда таксист нанес ножевые ранения одному из них, как выяснилось позже, 29-летнему жителю Иглинского района", - сообщили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали полицейские. Установлено, что оба были ранее судимы, каждый по четырем статьям УК РФ. Кроме того, водитель такси находился состоянии алкогольного опьянения.

Второй участник ДТП оказался сотрудником полиции. "Водителем "Киа" оказался 28-летний лейтенант полиции, сотрудник городского полка ДПС, который находился не на службе, не в форменном обмундировании. Пострадавших госпитализировали. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в отношении двух или более лиц", - добавили в ГИБДД.