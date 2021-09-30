Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам

СИДНЕЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии открыла огонь по двум вооруженным мужчинам, пытавшимся уйти от преследования на автомобиле, один из правонарушителей госпитализирован. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

"Около 8:30 по местному времени [23:30 29 сентября мск] два полицейских наряда попытались остановить подозрительное транспортное средство в Отахуху (южный пригород Окленда). Автомобиль, двигавшийся беспорядочно и на большой скорости, <…> был остановлен при помощи специальных средств, после чего находившийся в нем мужчина пересел в другое транспортное средство, ожидавшее его на обочине автострады. Вторая машина также скрылась на большой скорости от преследовавшей ее полиции, а ее пассажир несколько раз демонстрировал полиции и прохожим огнестрельное оружие", - указали в своем заявлении правоохранители.

Второй автомобиль, который полицейские преследовали на автомобилях и вертолетах, был остановлен в районе Хиллсборо, недалеко от центра Окленда. Его водитель, угрожавший сотрудникам полиции огнестрельными оружием, был тяжело ранен при попытке скрыться и позднее доставлен в городскую больницу Окленда в тяжелом состоянии. Пассажир, также вооруженный пистолетом, был взят под стражу и направлен в участок.

В полиции сообщили, что проводят расследование произошедшего и ищут свидетелей инцидента, однако отметили, что угрозы общественной безопасности нет. Ожидается, что обвинения обоим задержанным будут предъявлены позднее.