В Иркутской области ищут пропавшего 13-летнего школьника

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области ведет поиски пропавшего 13-летнего школьника, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

"Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего 13-летнего. Известно, что вечером 29 сентября школьник ушел из школы, расположенной в Ленинском районе, и до настоящего времени домой не вернулся", - говорится в сообщении.

Приметы подростка: рост - около 170 см, худощавого телосложения, волосы пепельно-русые, глаза голубые, родинка на подбородке. Одет в куртку ярко-голубого цвета с капюшоном, синие брюки, голубую рубашку, белые кроссовки, серую шапку.