Житель Приморья получил срок за оскорбление полиции и вождение в нетрезвом виде

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Артемовский городской суд в Приморье приговорил местного жителя к лишению свободы на три года и девять месяцев по уголовным статьям за оскорбление представителя власти и управление машиной в состоянии опьянения. Об этом в четверг сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Артемовский городской суд Приморского края признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы", - сообщает ведомство.

В декабре 2019 года сотрудники дорожно-патрульной службы в городе Артеме обратили внимание на автомашину Toyota Corona, которая двигалась по проезжей части дороги с нарушением ПДД. Водитель проигнорировал требование об остановке и, прибавив скорость, попытался скрыться. В районе улицы Котовского он не справился с управлением и въехал в забор автостоянки.

За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 38-летний житель Артема. Ему было предложено пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола. Вместо этого он стал вести себя агрессивно, выражался в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью и, причинив инспектору травму, попытался убежать. Будучи уже в наручниках, находясь в салоне служебного автомобиля, он ногой разбил лобовое стекло.

Уголовные дела были возбуждены по статьям 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") и 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость").