Вандалы в Челябинской области повредили Вечный огонь

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Вандалы в городе Миассе Челябинской области повредили Вечный огонь, установленный в память о павших на полях Великой Отечественной войны. Монумент пришлось разобрать для проведения восстановительных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"С какой целью вандалы повредили Вечный огонь пока непонятно. Мы предполагаем, что на нем пытались что-либо расплавить", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что верхнюю часть монумента в виде звезды пришлось снять, чтобы провести восстановительные работы.

По факту произошедшего подано заявление в полицию.

По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны из Миасса на фронт ушли более 14 тыс. человек, из них более 5 тыс. погибли. 4 ноября 1967 г. на бульваре Мира был открыт мемориал "Скорбящая мать", одним из элементов которого является Вечный огонь.