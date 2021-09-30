Полицейские застрелили напавшую на них с ножом женщину в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сентября. /ТАСС/. Полицейские на посту у ворот Старого города Иерусалима застрелили в четверг атаковавшую их ножом 30-летнюю палестинку. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"Сегодня утром 30-летняя подозреваемая подошла к полицейскому патрулю, дислоцированному у Цепных ворот на входе в Старый город Иерусалима, вытащила нож и попыталась нанести удар полицейским, те в ответ открыли огонь. Нападавшая нейтрализована", - говорится в заявлении. По информации газеты The Times of Israel, нападавшая умерла от ранений на месте атаки.

В полицейской пресс-службе добавили, что среди правоохранителей в результате инцидента пострадавших нет.