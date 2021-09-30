Двух сбежавших из колонии в Уфе осужденных задержали в Татарстане

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Сбежавшие из исправительной колонии в Уфе осужденные, двое мужчин 1992 и 1994 годов рождения, задержаны в Татарстане. Они находились в бегах с 15 сентября, сообщила пресс-служба УФСИН по Башкирии в четверг.

"В результате проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий 29 сентября 2021 года на территории Республики Татарстан сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Республике Башкортостан и УФСИН России по Республике Татарстан задержаны осужденные Чирков С. А. и Камардин С. С. 15 сентября 2021 года осужденные Чирков Сергей Александрович 1992 года рождения и Камардин Сергей Сергеевич 1994 года рождения самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9 (г. Уфа)", - указано в сообщении.

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы за побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору, отметили в управлении.