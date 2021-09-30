Следствие обвинило экс-министра обороны Армении в хищении в особо крупном размере

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил бывшего министра обороны Давида Тонояна (2018-2020) в хищении денежных средств в особо крупных размерах и представил ходатайство в суд о его аресте. Об этом в четверг сообщил пресс-центр СНБ Армении.

"Давид Тоноян задержан и привлечен в качестве обвиняемого за хищение в особо крупных размерах (2 277 323 840 драмов) ($4,5 млн), совершение фальсификаций и общественно опасных действий. В суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело, по которому проходит Тоноян, было возбуждено в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд ВС. Как сообщил пресс-центр СНБ, также арестован и глава компании, которая поставляла боеприпасы.

"Кроме того, возбуждены уголовные дела против бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц ВС Армении за превышение служебных полномочий и совершение служебных фальсификаций, которые привели к тяжким материальным последствиям", - отмечается в релизе.

Как сообщил источник ТАСС из ближайшего окружения Тонояна, суд рассмотрит ходатайство о его аресте в четверг после полудня (16:00 мск).

Тоноян стал главой Минобороны в 2018 году и был снят с должности в ноябре 2020 года после завершения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.