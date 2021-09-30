Против экс-министра экологии Мурманской области возбудили два уголовных дела

МУРМАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило два уголовных дела в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской области по фактам пособничества в растрате и мошенничества, сообщили в четверг в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следователей, мошенничество подозреваемая совершила, будучи министром природных ресурсов и экологии Заполярья, а пособничество в растрате, когда занимала должность заместителя председателя комитета по тарифному регулированию Мурманской области - начальника административно-правового отдела комитета.

"Следствием установлено, что подозреваемая, находясь на должности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, в период с 1 января 2020 года по 13 марта 2020 года совершила мошенничество и с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, фиктивно трудоустроила в ГОКУ "Мурманское лесничество" своего знакомого, который фактически трудовую функцию не выполнял. <...> В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенной лицом с использованием своего служебного положения"), следствием установлено, что с августа по декабрь 2019 года работнику, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность в комитете по тарифному регулированию Мурманской области, незаконно выплачена заработная плата, иные предусмотренные законом выплаты в сумме более 398 тысяч рублей", - говорится в сообщении СК.

В ведомстве также отметили, что преступная деятельность экс-министра выявлена и пресечена при взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

С октябре 2019 года до феврале 2021 года пост министра экологии Мурманской области занимала Анна Багрова, назначенная на него как финалист регионального конкурса "Лидеры Севера". До назначения на пост министра она была заместителем руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области.