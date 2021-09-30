В Сочи в море упал воздушный шар с тремя людьми

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. В Сочи воздушный шар с людьми упал в море, инцидент произошел в парке "Солох-аул". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В парке "Солох-аул" сорвался воздушный шар с фиксирующего троса <…> Шар приводнился напротив устья реки "Шахе" в море, ориентировочно 100-150 м от берега", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в шаре находились три человека, пострадавших нет. Шар отбуксировал рыболовецкий буксир.

"[Люди] эвакуированы на рыбацкий катер, следуют на рыболовецкую базу пос. Головинка", - добавили в ведомстве.