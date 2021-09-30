Самая высокая смертность в ДТП с начала года зафиксирована на дорогах Новой Москвы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Самая высокая смертность в результате ДТП за восемь месяцев текущего года зафиксирована в Троицком и Новомосковском административных округах, где за восемь месяцев погибло 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Самая высокая смертность дорожных аварий зафиксирована в Троицком и Новомосковском административных округах. С января по август в Новой Москве в 143 столкновениях погибли 14 человек, пострадали 224", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, больше всего столкновений зарегистрировано на юге столицы - 359, где пятеро погибли и 446 пострадали, в Юго-Восточном округе - 296, двое погибших и 370 раненых, и на северо-востоке столицы - 237 [столкновений], один погибший, 274 раненых. Меньше всего автоаварий зарегистрировано в Зеленограде. "Здесь за указанный период произошло 39 столкновений транспортных средств, в результате которых один человек погиб и 52 пострадали", - добавили в пресс-службе.

Всего за восемь месяцев в Москве зарегистрировано 2 528 столкновений, 55 человек погибли и 3 146 получили ранения различной степени тяжести.