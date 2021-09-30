ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ФСБ России задержала во Владивостоке лидера неонацистской группировки, готовившего теракт. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во Владивостоке предотвращена подготовка террористического акта. Задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", - сообщили в ЦОС. Молодой человек намеревался совершить теракт "в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики".

Сотрудники ФСБ изъяли у него компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и применению самодельного взрывного устройства, четыре единицы холодного оружия, устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера. "В отношении радикала следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - сообщили в ФСБ.