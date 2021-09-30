В отношении замруководителя антикоррупционного управления МВД Якутии завели дело

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии обвиняется в злоупотреблении полномочиями и покушении на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам УФСБ России по республике в отношении заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 191 УК РФ ("Покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, замначальника управления причастен к незаконному обороту промышленного золота на территории республики в крупном размере. Якутский городской суд 29 сентября избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.