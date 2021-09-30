В Башкирии имущество экс-начальника отдела ГИБДД обратили в доход государства

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы обратил в доход государства два автомобиля, офисы, квартиру и свыше $60 тыс., принадлежавшие бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Башкирии. Он не смог подтвердить приобретение этого имущества на легальные доходы, сообщила пресс-служба суда.

В апреле на бывшего начальника отдела было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), он объявлен в розыск. Прокуратура подала судебный иск об обращении имущества подозреваемого в доход государства. "Поскольку судом установлено отсутствие доказательств приобретения имущества на законные доходы, имущество в виде двух автомобилей, двух нежилых помещений, 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение (офис), квартиры, денежных средств в размере 60 088 долларов США решением Ленинского районного суда города Уфы обращено в доход государства. Решение не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Также установлено, что автомобиль, два нежилых помещения, 1/3 доли офиса были оформлены на ближайших родственников подозреваемого и его супруги, что свидетельствует о сокрытии им доходов, добавили в суде. Бывший начальник отдела был уволен по результатам служебной проверки, которая выявила факты его незаконных указаний подчиненным о проведении выездных осмотров автомобилей и постановки на учет транспортных средств без проверки документов.