МВД проводит проверку в "Шанинке" в связи с делом экс-замглавы Минпросвещения Раковой

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ проводят проверку в "Шанинке" по ряду вопросов, связанных с делом экс-замглавы Минпросвещения РФ Мариной Раковой. Об этом ТАСС заявил представитель вуза.

"В настоящее время в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) совместно с МВД Российской Федерации проводится проверка ряда вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на исследовательскую деятельность. МВШСЭН оказывает всестороннее содействие представителям МВД", - сообщил представитель вуза.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи допрашивают Ракову по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".