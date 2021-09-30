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На острове Гавайи происходит извержение вулкана Килауэа

Как передает портал Hawaii News Now, угрозы для находящихся поблизости населенных пунктов нет
© USGS via AP

ТАСС, 30 сентября. Извержение вулкана Килауэа на острове Гавайи в одноименном штате началось в среду. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, извержение происходит в кратере Халемаумау.

"Извержение вулкана Килауэа в самом разгаре. То, что было остывшим озером лавы, теперь стало новым трещинным извержением!" - говорится в сообщении.

Как рассказал специалист Гавайской вулканической обсерватории Кен Хон порталу Hawaii News Now, лава находится в пределах кратера. Портал отметил, что угрозы для находящихся поблизости населенных пунктов нет.

Остров Гавайи принадлежит архипелагу Гавайские острова, почти все из них образуют американский штат.

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