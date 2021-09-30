На острове Гавайи происходит извержение вулкана Килауэа

ТАСС, 30 сентября. Извержение вулкана Килауэа на острове Гавайи в одноименном штате началось в среду. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Before..and..After! #Kilauea #volcano summit #eruption is in full swing. What was once a cooling lava lake is now a new fissure eruption! https://t.co/ZIxSFKk70V— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) September 30, 2021
Follow along with updates at the #HawaiianVolcanoObservatory website. #HVO https://t.co/KGKIwXB2A8#KilaueaErupts pic.twitter.com/jCqTFsJRMS
По ее данным, извержение происходит в кратере Халемаумау.
"Извержение вулкана Килауэа в самом разгаре. То, что было остывшим озером лавы, теперь стало новым трещинным извержением!" - говорится в сообщении.
Как рассказал специалист Гавайской вулканической обсерватории Кен Хон порталу Hawaii News Now, лава находится в пределах кратера. Портал отметил, что угрозы для находящихся поблизости населенных пунктов нет.
Остров Гавайи принадлежит архипелагу Гавайские острова, почти все из них образуют американский штат.