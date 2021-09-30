Чиновника в Архангельске подозревают в получении взятки в размере 650 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Должностное лицо государственного учреждения в Архангельске подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица государственного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки лично <...> в крупном размере", а также в отношении двух представителей коммерческой организации, один из которых выступил взяткодателем (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ), второй - посредником (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2018 года по сентябрь 2021 года должностное лицо получило незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации в общей сумме не менее чем 650 тыс. рублей. Подозреваемый способствовал сдаче в аренду административного здания в центре Архангельска, которое занимало государственное учреждение. При получении очередной суммы взятки сотрудники УФСБ России по Архангельской области задержали подозреваемых.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных управлением ФСБ России по Архангельской области.